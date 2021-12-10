طبيب يوضح أعراض كورونا دلتا بلس: التهاب بالحلق وآلام بالمعدة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن فيروس كوورنا له العديد من السلالات التي ظهرت على التكوين الجيني للفيروس منذ ظهوره لأول مرة في ولاية ووهان الصينية، مشيرًا إلى أن متحور دلتا يعد أشهر هذه السلالات، لأن أعراضه اختلفت وتميزت عن الأعراض التي كانت تظهر عند الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض كورونا دلتا بلس

وأضاف الحداد في تصريحات لــ«الوطن»، أن أعراض كورونا دلتا بلس تختلف عن باقي أعراض متحورات كورونا، فوفقا للأعراض التي ظهرت على متحورات كورونا كانت هناك العديد من الآثار الجانبية التي تم رصدها على المصابين، وتختلف وفقًا للحالة المصابة.

اختلاف أعراض كورونا دلتا بلس

وتابع رئيس قسم المناعة والحسياسية بهيئة المصل واللقاح، أن أعراض كوورنا دلتا بلس المتحور من فيروس كورونا عند الكبار، تتمثل في الأعراض الآتية:

- التهاب بالحلق.

- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

- كحة ناشفة «سعال» في الأغلب من بسيطة إلى متوسطة.

- سيولة الأنف شديدة.

وأشار الدكتور أمجد الحداد، إلى وجود أعراض أكثر انتشارًا، وهي:

- إسهال شديد.

- آلام شديدة في المعدة.

- في بعض الحالات يكون هناك إمساك.

- البعض لاحظ وجود مرارة في الفم، وتعد هذه العلامة الأساسية للإصابة بمتحور دلتا بلس من هذا الفيروس.

دلتا بلس من متحورات كورونا

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان أن متحور «دلتا بلس» من فيروس كورونا ليس الأشرس بين متحورات هذا الفيروس، ولكنه الأسرع في الانتشار، مشددة على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل وضع الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة.

أهمية اللقاح لتجنب الإصابة بكورونا

ونوهت الوزارة إلى أهمية الحصول على اللقاح باعتباره السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، داعية المواطنين إلى الحصول على التطعيم وسرعة التسجيل بموقع حجز لقاح ضد فيروس كورونا.