فنانون اعترفوا بالسرقة قبل عاصي الحلاني.. بطيخ وسندوتشات وموتوسيكلات

اعترف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أنه كان يسرق البطيخ عندما كان في مقتبل عمره، وأن نجله ورث منه هذا السلوك، وذلك خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في حلقة الأمس من برنامج «السيرة» عبر شاشة «dmc».

وسبق «الحلاني»، عدد من الفنانين الذين اعترفوا بارتكابهم نفس السلوك في مرحلة الطفولة، من بينهم النجمة نوال الزغبي، والفنان علي ربيع، والفنانة إيمان العاصي.

علي ربيع

اعترف علي ربيع، على هامش حضوره الحفل الخاص لفيلم «الخطة العايمة»، أنه كان يسرق فلوس الدروس التي يحصل عليها من والديه، وكان ينفقها على الطعام: «كنت أخد الدروس وساعات مبروحش الدرس، بس كانت بجيب بيها ساندوتشات».

نوال الزغبي

قالت الفنانة نوال الزغبي إنها كانت تسرق الشوكولاتة من دولاب جدتها، واصفةً إياها بأنها: «كانت بخيلة أووي».

وأضافن: «جدي كان كريم، وكان بيجيب لنا شوكولاتة بس هي تاخدها تخبيها ومكنتش ترضى تدينا، كل ما أقولها هاتي واحدة تقولي مفيش، فتحت فتحة في قلب الخزانة وبقيت كل يوم أخدلي واحدة»، وذلك خلال حوارها في برنامج «شيري استوديو»، على قناة «دي إم سي»، مع المطربة شيرين عبدالوهاب.

إيمان العاصي

أكدت الفنانة إيمان العاصي، إنها كانت تحب سرقة سندوتشات أصدقائها في المدرسة، خلال حوارها مع الفنانة رزان مغربي ببرنامج «الحياة حلوة» على قناة الحياة.

أمل بوشوشة

خلال استضافتها على قناة «mbc مصر»، في الموسم الرمضاني المنقضي، اعترفت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، في حوارها مع الفنانة رزان مغربي ببرنامج «اغلب السقا»، بأنها كانت تسرق موتوسيكل ابن الجيران لتقضي به بعض المشاوير.