حسابات توفير تبدأ من 10 آلاف جنيه وعائد يصل إلى 8.5% للأفراد

تتنافس البنوك المحلية في تقديمها لمنتجاتها المصرفية، خاصة الأوعية الإدخارية من ودائع أو شهادات إدخار بعائد مرتفع.

وفي إطار توجيهات البنك المركزي المصري وحرصه على تنفيذ خطة الدولة لدعم وتحقيق الشمول المالي، تهتم البنوك أيضاً بتنويع الفائدة على حسابات التوفير المصرفية، فمنها العائد الثابت والمتغير والتراكمي.

ويوفر بنك الشركة المصرفية العربية، SAIB، حسابات توفير بعوائد مختلفة لعملاءه بدءاً من إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يستطيع أي شخص فتح حساب بالبنك بدءاً من مبلغ 5 آلاف جنيه، كما يقدم عائدا متغيرا وفقاً للشريحة النقدية في حساب العميل، وهي كالتالي:

الشريحة الأولى

-تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى أقل من 25 ألف جنيه.

-العائد الشهري 2% والربع سنوي 2.25% والنصف سنوي 3.75% والسنوي 4%.

الشريحة الثانية

-تبدأ من 25 ألف جنيه حتى أقل من 100 ألف جنيه.

-العائد الشهري 3% والربع سنوي 3.25% والنصف سنوي 3.75% والسنوي 4%.

الشريحة الثالثة

-تبدأ من 100 ألف جنيه إلى أقل من 300 ألف جنيه.

-العائد الشهري 3.75% والربع سنوي 4%.

الشريحة الرابعة

-تبدأ من 300 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه.

-العائد الشهري 6.25% والعائد الربع سنوي 6.5%.

الشريحة الخامسة

-تبدأ من 500 ألف جنيه إلى أقل من 2.5 مليون جنيه.

-العائد الشهري 6.5% والعائد الربع سنوي 6.75%.

مميزات حسابات التوفير ببنك SAIB

1. الفائدة تصاعدية بحسابات التوفير.

2. عائد شهري 8.25% وربع سنوي 8.5%، عند وصول قيمة المدخرات إلى 15 مليون جنيه وما فوق.

كيفية فتح حساب توفير بالبنك

1. صورة البطاقة الشخصية سارية.

2.السن يبدأ من 16 سنة.

3. الحد الأدنى لفتح حساب توفير: 5 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه للحصول على عائد.