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كيفية ربح مليون جنيه من حسابك المصرفي.. إليكم الطريقة

5 فائزين كل شهرين.. وسحب سنوى على جائزة كبرى من «سايب»

كتب:

منى صلاح
09:35 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
جائزة مليون جنيه من فتح حساب مصرفي

جائزة مليون جنيه من فتح حساب مصرفي

تسعى البنوك المحلية إلى تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات التي تستقطب أكبر شريحة من العملاء الجدد، لضمهم إلى المتعاملين مع القطاع المصرفي، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي. 

وأعاد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سايب، إطلاق أحد حساباته المصرفية، للعام الثالث على التوالي، باسم «الحساب الذهبي»،

شروط وخصائص فتح الحساب الذهبي

- أن يكون الراغب في فتح الحساب الذهبي مصري الجنسية.

- العمر: لا يقل عن 21 عام.

- متاح للعملاء الأفراد فقط.

- الحساب بالعملة المحلية، الجنيه المصري، فقط.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 3 آلاف جنيه مصري.

- يجب الحفاظ على المبلغ في الحساب لمدة محددة

تعرف على مميزات الحساب الذهب من «سايب»

- إتاحة فرصة الدخول على سحب على 2 جنيه ذهب، لـ 5 فائزين، وذلك كل شهرين.

- دخول سحب سنوي على مليون جنيه.

ويضيف البنك مميزات أخرى على الحسابات التابعة له، مثل:

- إمكانية إصدار دفتر شيكات.

- إمكانية متابعة العميل لحسابه ومعاملاته عبر خدمة «الإنترنت باكينج».

- إصدار بطاقة الخصم المباشر لسهولة حصول العميل على مدخراته في أي وقت.

تعرف على شروط دخول السحب

- الحد الأدنى للحساب الذهبي الخاص بالعميل الراغب في دخول السحب كل شهرين، هو 10 آلاف جنيه مصري، مع العلم:

1. هناك 5 فرص للفوز بـ جنيه ذهب، خلال 5 سحوبات بتواريخ: «31 ديسمبر 2021، 28 فبراير 2022، 1 مايو 2022، 30 يونيو 2022، 31 أغسطس 2022».

2. الحد الأدنى للحساب الذهبي للدخول على سحب الشهرين هو 10 آلاف جنيه، لمدة لا تقل عن 45 يوم متصلة من تاريخ الإيداع.

3. يمنح الحساب صاحبه فرصة الدخول على سحب واحد، وتزداد الفرص بمضاعفة القيمة المشار إليها، أي الـ10 آلاف جنيه.

- أما بالنسبة لدخول العميل صاحب الحساب الذهبي، السحب السنوي، فلابد ألا يقل حسابه عن 20 ألف جنيه مصري، مع العلم:

1. موعد السحب على المليون جنيه، في 31 أكتوبر 2022.

2. يجب ألا يقل المبلغ المودع في الحساب الذهبي عن 20 ألف جنيه لمدة 120 يوم متصلة من تاريخ الإيداع.

مع العلم، أنَّ السحب يتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ووفقًا لشروط وأحكام بنك سايب، كما تم التوضيح.

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