ضبط سيدة و3 رجال بتعاملات 5 ملايين جنيه حصيلة الإتجار في العملة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما متواجد بإحدى الدول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد" وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون جنيه).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة بعض البضائع التى يقوم بإرسالها إلى التجار بتلك الدولة ، ويتم إرسال قيمتها إليه من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال ، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫962٫500 جنيه مصرى).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير عملها كوسيط لدعوة الأشخاص للإشتراك على أحد التطبيقات الإلكترونية التى تقوم بنشر فيديوهات سواء من خلال البث المباشر أو فيديوهات مسجلة ، حيث أن المحتوى الخاص بتلك الفيديوهات محتوى ترفيهى فقط ويتم إحتساب نقاط على الحساب الخاص بها على ذلك التطبيق ، والتى تمثل نسبة المشاهدات لتلك الفيديوهات من قبل الأعضاء المشاركين على التطبيق المشار إليه ، ويتم تحويل تلك النقاط إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وتحويلها عقب ذلك من خلال إحدى الشركات لتحويل الأموال أو من خلال التحويل على الحساب الخاص بها بأحد البنوك ، وعقب ذلك تقوم بإستبدال تلك المبالغ المالية بالسوق السوداء للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندى (1٫182٫000 جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.