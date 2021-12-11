القبض على سيدة صرفت معاش زوجها المتوفي بالرغم من زواجها بآخر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «مسؤولي إحدى الهيئات الحكومية» بقيام إحدى السيدات بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

ضبط ربة منزل تصرف معاش زوجها المتوفي

وبإجراء التحريات تبينت صحة الواقعة، وثبت قيام «ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية» بالاستمرار في صرف المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى، وعدم إخطارها الهيئة الشاكية لوقف صرف ذلك المعاش لزواجها بآخر، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية، وأضر بأموال الهيئة بما هو قيمته المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة المشار إليها.

الأمن يضبط أمين عهده بشركة مواد غذائية بسبب الاختلاس

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «مسؤولي إحدى شركات الصناعات الغذائية» بقيام موظف بأحد فروع الشركة باختلاس البضائع عهدته، والمملوكة للشركة محل عمله، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من وظيفته.

وبإجراء التحريات تبينت صحة الواقعة، وثبت قيام «رئيس وأمين عهدة بأحد فروع الشركة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة» باستغلال طبيعة عمله والمنوط له استلام البضائع المختلفة عهدة الفرع «تموينية – متنوعة» وذلك لتسليم بعضها لمستحقي الدعم وبيع البعض الآخر بالسعر الحر واختلاسه كميات من البضائع عهدته على مدار عام، وعدم توريد قيمتها للشركة محل عمله، والاستيلاء عليها لنفسه دون وجه حق وانقطاعه عن العمل عقب اكتشاف الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط مستندات بنكية مزيفة لدى مواطن في أحد البنوك

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية» بالتقدم لمسؤولى أحد البنوك طالباً الحصول على قرض شخصى باسمه، ومن ضمن المستندات المقدمة منه كشف حساب بنكى مزور باسمه منسوب صدوره لبنك آخر يفيد «على خلاف الحقيقة» إظهار ملاءته المالية للحصول على ذلك القرض.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على كشف الحساب المزور من «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية» مقابل مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.