«تعليم الدقهلية»: تدريب 85% من معلمي الابتدائية قبل الامتحانات

كشف محمد عبد التواب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن تفاصيل زيارة الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين للمحافظة، مؤكدا أن الزيارة استهدفت الوقوف على اهتمام المديرية بتدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة، خاصة معلمي الصف الرابع الابتدائي.

وأضاف «عبد التواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور رضا حجازي وجه باستمرار أعمال تدريب المعلمين قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أنه تابع نشاط مبادرة سفراء التغيير التي جرى تفعيلها من أجل مساعدة أولياء الأمور والطلاب على فهم فلسفة التعليم الجديدة.

عبد التواب: دربنا نحو 85% من معلمي المرحلة الابتدائية

وتابع وكيل المديرية، أن الدكتور رضا حجازي شدد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية سواء بتنظيم بآلية وضع امتحانات الصف الثالث الإعدادي أو امتحانات المرحلة الابتدائية، لافتا إلى أنه جرى تدريب ما يقرب من 85% من معلمي المرحلة الابتدائية.

وأوضح أن الدكتور رضا حجازي، أكد أن التدريب يعمل على رفع مستوى أداء المعلم ما يزيد من قدراته على الإبداع ويزيد من قدرته على استخدام الأساليب الحديثة وتعزيز خبراته في مجال تخصصه كما يساعد على تعميق وعى المعلم لاستيعاب التطوير ورفع كفاءاته وإكسابه أساليب تعلم حديثة.

ونوه إلى أن دور المعلم تغير تماما، فأصبح ميسر وموجه وليس ملقن للمعلومة، مؤكدا أن نائب وزير التربية والتعليم أشار إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب المعلمين على استخدام آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية لكى تتوافق مهارات المعلم مع التطوير.

شوقي: يجرى حاليا تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على توفير تدريب على مستوى جيد لجميع المعلمين بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، موضحا أنه جرى تطوير المقررات الدراسية حتى الصف الرابع الابتدائي، ويجرى حالياً تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي.