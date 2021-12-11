أخر أخبار التعليم.. إلغاء التشعيب في الثانوية وصياغة مناهج جديدة

على مدار الساعات القليلة الماضية، ظهرت العديد من الأحداث المهمة في ملف التعليم قبل الجامعي منها أحداث متعلقة بالمرحلة الثانوية وأخرى متعلقة بالمرحلة الإعدادية، وأيضاً أحداث متعلقة بالمرحلة الابتدائية، كلها مثلت أخر أخبار التعليم، والتي يبحث دائماً عنها أولياء الأمور والطلاب لمعرفة مستجدات العملية التعليمية، وأجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من خلال هذه الأخبار عن كافة الأسئلة التي يطرحها العديد من الطلاب سواء الامتحانات أو التشعيب.

أخر أخبار التعليم.. صياغة مناهج جديدة للثانوية العامة

منذ ساعات قليلة ماضية، كشف الدكتور طارق شوقي، تفاصيل إلغاء التشعيب في الثانوية العامة، ليمثل ذلك أخر أخبار التعليم بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، وأوضح أن إلغاء الشتعيب يترتيب على صياغة مناهج الثانوية العامة لتلائم هذا القرار، مؤكداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد والتدريب على فهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي وليس المذاكرة بهدف تحصل درجات.

لا صحة لمنع دخول غير الملقحين منن الطلاب للامتحانات

ولم تقتصر أخر أخبار التعليم على الثانوية العامة فقط، بل توضيح «شوقي» في بيان له، أمس، حقيقة منع أي طالب رافض الحصول على لقاح كورونا من الدخول للامتحانات، مثلت أبرز الأحداث والأخبار المهمة للطلاب وأولياء الأمور، حيث أكد وزير التربية والتعليم، أنه لا توجد أي تعليمات بمنع الطالب من الامتحانات أو حتى منعه من دخول المدرسة في حالة رفضه للحصول على لقاح كورونا، لافتاً إلى أن اللقاح يحصل عليه الطالب بعد موافقة ولي الأمر.

مديريات التعليم تطبع امتحانات الشهادة الإعدادية

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية استعداداً لامتحانات منتصف العام الدراسي، المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت مصادر بالمديريات التعليمية لـ«الوطن»، أن الامتحانات تطبع في مطابع سرية، لتمثل هذه التصريحات أهم أخر أخبار التعليم في مصر.

إضافة كتيب عن وظائف المستقبل للمرحلة الإعدادية

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كتيب وظائف المستقبل يتم إضافته للمرحلة الإعدادية، موضحاً أن الهدف منه هو تعرف الطالب على الوظائف قبل اتخاذ قرار بعد انتهاء الصف الثالث الإعدادي.