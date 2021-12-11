شيرين: الناس بتباركلي.. ولو عملت كوميدي هقعد هنيدي في بيته

أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن استغرابها الشديد من كم المباركات التي وصلت لها بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب، «جالي كمية مباركات رهيبة، كأني راجعة من الحجاز، وفيه ناس باركتله هو كمان، أنا مش فاهمة هو فيه إيه»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها منذ قليل.

شيرين: أتواصل مع جمهوري بلغة الغناء

وأضافت أنها تتواصل مع الجمهور بلغة الغناء، «أنا بتكلم مع الناس بلغة الغناء، ده كان كلامي وده كان ردهم، قولت للناس في الحفلة امبارح، انتوا تقبلوني بشكل ده رغم أنه صعب، حلقة شعرها، مش قصة شعرها، هل تقبلوني كده صقفت وانبسطت».

وعن سر حلق شعرها، ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب: «أنا ببني بنتين، بكونهم من البداية، فلو شافوا إن ماما عملت كدة عشان تعاقب نفسها وانتهت كنت ممكن أنتحر عادي جدا وأخلص من حياتي، أنا مش عاوزة أركب باروكة، أنا مش فيك، مش بحب أعمل الحاجات دي، مقدرتش أكذب على الناس».

شيرين: لو اشتغلت كوميدي هقعد محمد هنيدي ومحمد سعد في البيت

وتابعت: «يبقى كدة بضحك عليهم، في رمضان ممكن أعمل جزء ترفيهي، ملحقتش يبقى اللي بعده، أو ممكن أعمل فيلم كوميدي، أو مسلسل، أنا أكتر كوميديان ممكن تشوف في حياته، لو اشتغلت كوميدي هقعد محمد هنيدي ومحمد سعد في البيت».