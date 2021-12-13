«التعليم» تعلن شروط وأهداف مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مشاركة الطالبات في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية بدولة الكويت الشقيقة، عن العام الدراسي 2021-2022، على مستوى الوطن العربي، والتي تستهدف طالبات المرحلة الإعدادية، إلى جانب مشاركة معلمة مشرفة.

تعرف على أهداف المسابقة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أهمية المسابقة تتمثل في تزويد الطالبات بأساس علمي في إعداد المشاريع القائمة على منحة «steam»، في مجالات العلوم والتقنية الذين يتم تفسيرهما من خلال الهندسة والفنون، ويتم نقلهما من خلال القراءة والكتابة وكلها تستند إلى مجال الرياضيات «sscince-technology-engineering-arts-mach» بناء على مستوى التخصص، مؤكدة أنه يفضل أن تكون المواضيع التي يتم التعامل معها في المشاريع العلمية وفق إطار الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا وسبل القضاء عليه.

وأوضحت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن أهداف المسابقة تتمثل في إعداد جيل من الطالبات الموهوبات والفائقات في المجالات العلمية، وثقل موهبة الطالبات في المجال العلمي والتقني والعمل الجماعي وتنمية خيال الطالبة العلمي وربطه بمجالي الهندسة التقنية، وتنمية المهارات في الفنون الجمالية والتعبير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات من الواقع، بجانب تحفيز الطالبت نحو الابتكار من خلال عمل مشروع علمي يخدم البشرية.

شروط مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية

-مشروع علمي مبتكر أو تحديث لمشروع قائم يخدم البشرية.

-قابلية المشروع للتطبيق العلمي أو الصناعي وإمكانية استخدامه.

-احتواء المشروع على جوانب steam في مجال العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات.

-تقديم ورقة بحث تشرح الخطوات العلمية للمشروع.

-إعداد ملصق علمي يشرح المشروع وكيفية عمله.

-تقديم منتج أو مجسم كنموذج للمشروع.

-المثول أمام لجنة التحكيم للمناقشة سواء المباشرة أو الاستعانة بأحد برامج الاتصال.

وشدد الوزارة على ضرورة ترشيح طالبتين من طالبات المرحلة الإعدادية تنطبق عليهن الشروط، موضحة أنه يتم عرض أعمالهن على لجنة مشكلة من المتخصصين بديوان عام وزارة التربية والتعليم لتقييم الأعمال وعمل تصفية بينهن على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه 16 ديسمبر الجاري.