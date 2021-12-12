وكيل تعليم شمال سيناء: الموافقة على ترميم 9 مدارس بجنوب الشيخ زويد

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن هناك تطويرا كبيرا في العملية التعليمية يتم الآن في إدارات المحافظة الست، حيث إنه تم افتتاح عدة مدارس خاصة ورسمية بعدة مناطق تعليمية في المحافظة.

إعفاء طلاب شمال سيناء من المصروفات الدراسية للعام السابع على التوالي

وقال «رضوان» في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الحكومة عملت على إعفاء طلاب شمال سيناء من المصروفات الدراسية، وذلك للعام السابع على التوالي بسبب الأوضاع التي مرت بها المحافظة.

وتابع، علاوة على ارتفاع عدد المدارس الرسمية إلى 5 مدارس بمدينة العريش، وفي الشيخ زويد تم إنشاء مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على ترميم وإعادة هيكلة 9 مدارس أخرى في الظهير والجورة، وأبو العراج جنوب الشيخ زويد، وهناك تقيمات لعدة مدارس أخرى مثل مدرسة أبو فرج والشيخ زويد الرئيسية ومدرسة أبو رفاعي والوحشي.

وأوضح، وهناك تعليمات بإعادة فتح وتشغيل جميع المدارس التي أغلقت، بعد إعادة ترميمها وبناء أخرى بجوارها، وزيادة الفصول والترتيبات الدراسية من خلال إدخال الكهرباء والإنترنت إلى تلك المدارس.

إنشاء أول مدرسة فنية على ساحل بحيرة البردويل

وأضاف «رضوان» أنه تم التوسع في المدارس التجريبية، والاستعداد لإنشاء مدرسة في حي السبيل جنوب العريش بالإضافة إلى إنشاء أول مدرسة فنية على ساحل بحيرة البردويل ومدرستين للتعليم الفني بوسط سيناء، وترميم ودهان مدرسة الشيخ زويد الصناعية بشكل حضاري، وإنشاء صالة الرماية بالثانوية العسكرية بمدينة الشيخ زويد.

بدوره شدد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال تصريح سابق لـ«الوطن»على ضرورة إعادة ترميم وترتيب جميع المدارس في شمال سيناء، وخصوصا مدارس جنوب الشيخ زويد، مؤكدا أن التنمية التي تهدف لها الدولة في تلك المناطق، تعليمية وثقافية وزراعية وإسكانية.