السيطرة على حريق في مصنع للكرتون بقويسنا بالمنوفية دون وقوع إصابات

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، في السيطرة على حريق نشب في مصنع للكرتون في المنطقة الصناعية في قويسنا، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، قبل امتداده للمصانع المجاورة، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصدر أمني: السيطرة على الحريق دون إصابات

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور وصول إخطار بالواقعة تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع للكرتون في المنطقة الصناعية بقويسنا في المنوفية في مساحة 50 مترا، دون امتداد الحريق للمناطق المجاورة، مشددا على عدم وجود إصابات بين العاملين في المصنع أو رجال الحماية المدنية.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية في المنوفية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في مصنع للكرتون في المنطقة الصناعية بقويسنا، دون وجود إصابات بين المواطنين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الحريق.

شاب يتخلص من نفسه بطلق ناري في قويسنا

على صعيد مختلف، كشف مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل إقدام شاب على الانتحار بقرية كفر وهب التابعة لمركز قويسنا في المنوفية، موضحا أن الشاب أطلق على نفسه النيران بسبب مروره بأزمة نفسية حلال الفترة الأخيرة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.