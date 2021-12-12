إنشاء مجمعين للخدمات ورصف شوارع قرية الزرابي بأسيوط ضمن «حياة كريمة»

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نائبه والسكرتير المساعد، بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها؛ للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للانتهاء من أعمال التنفيذ؛ وفقًا للمواعيد المقررة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بشكل لائق.

تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة

وفي هذا الصدد، تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، بعض مشروعات التطوير بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية، حيث زار مشروع تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية وتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابي، فضلًا عن تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع الضيقة التي يصعب رصفها، بالإضافة إلى زيارة مبنى مجمع الخدمات ومركز الشباب بالزرابي.

تذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع

وأوضح نائب المحافظ، أن تنفيذ تلك المشروعات، جار بشكل منتظم؛ وفقًا للجدول الزمني المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة، على أن يتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ تلك المشروعات ومراحل ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها.

بدورها، أكدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، أن الأعمال جارية على قدم وساق في تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المقرر ووفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة، مؤكدة متابعة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ومراكز المحافظة سواء عن طريق جولات ميدانية أو اجتماعات دورية أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى.

تطوير 7 مراكز ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، فيما يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، يتضمن تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.