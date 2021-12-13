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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:26 ص | الإثنين 13 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية وحسن إدارة الأمور، والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

فينوس في مربع برجك.. تمهّل في أحكامك وانتقادك للطرف الآخر، وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر

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