ترميم مدرستي «الوحشي» و«أبو رفاعي» تمهيدا لإعادة تشغيلهما بالشيخ زويد

تسلمت إدارة الشيخ زويد التعليمية، بمحافظة شمال سيناء، مدرستي «الوحشي» و«أبو رفاعي» جنوب المدينة من الجهات المعنية، للبدء الفوري في إعادة الترميم والتجهيز لاستكمال العام الدراسى بهما.

تسليم المدرستين لهيئة الأبنية التعليمية لترميمهما

وقال علي عودة، مسؤول التخطيط بإدارة الشيخ زويد التعليمية، في بيان له، إنه تم بالفعل استلام مدرستي «الوحشي» و«أبو رفاعي» للوقوف على الأضرار التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية، وتجهيزهما بالشكل الملائم، والعمل على إعادة الدراسة في القريتين والمناطق المجاورة، وذلك تخفيفا من عملية نقل التلاميذ إلى مدرستي «العكور» و«الحمايدة».

وأضاف مسؤول التخطيط، أنه تم معاينة المدرستين، وإخطار هيئة الأبنية التعليمية للعمل على وضع التصور النهائي للمدرستين قبل بدء عودة التلاميذ لهما، واستكمال الدراسة هذا العام إن أمكن.

من جانبه، أكد سلامة سالمان، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية لـ«الوطن»، أن هناك 9 مدارس في الجورة والظهير تم تسليمها لهيئة الآبنية التعليمية لترميمها، وإعادة بناء بعض المدارس الأخرى فى الظهير وأبو العراج جنوب المدينة.

إعادة تشغيل جميع مدارس جنوب الشيخ زويد

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة الشيخ زويد التعليمية، لـ«الوطن»، إن هناك اهتمام بالغ من محافظ شمال سيناء بضرورة عودة أهالي القرى، وفتح جميع المدارس التي أُغلقت خلال السنوات الماضية بسبب الحرب على الإرهاب.

واضاف «رضوان»، أن هناك تجهيزات فعلية لعدد من المدارس، وتم دعم مدرسة أبو العراج ببعض الأجهزة الناقصة، لافتا إلى أن عدد التلاميذ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية تجاوز 110 تلاميذ، وجارى إضافة مزيد من التلاميذ على قوة تلك المدارس.