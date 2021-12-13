«الغرفة الأمريكية»: سوق العقارات ستتعافى بقوة في 2022

توقع مطورون عقاريون تعافي سوق العقارات في العام 2022، وقالوا إن العام المقبل سيشهد عودة قوية في حركة الطلب على الوحدات العقارية، تزامنا مع تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

«هلال»: نمو القطاع العقاري بـ8% ونسبة إشغال الفنادق 46% منذ بداية 2021

قال حازم هلال، المدير التجاري بشركة الدار للمعمار، إنه بالرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة 8%، منذ بداية العام الجاري، كما نمت اشتغالات الفنادق بنسبة 46%.

وأضاف هلال، خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية اليوم، عن مستقبل القطاع العقاري في مصر، أن حركة الطيران للوافدين إلى مصر نمت بنسبة 150%، كما ارتفع متوسط المعروضات من الوحدات العقارية بنسبة 10%.

وشدد «هلال» على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات التي وضعتها الحكومة للقطاع العقاري، لتحفيز مزيد من المطورين لدخول السوق، مؤكدا أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الواعده خلال العقد المقبل.

«عزالدين»: الاستقرار العقاري أبرز تحديات السوق في الوقت الحالي

وقال أشرف عز الدين، المدير العام لمجموعة الفطيم مصر، إن سوق العقارات يشهد العديد من التحديات، والتي يأتي على رأسها الاستقرار التشريعي، موضحا أن السوق يحتاج إلي ثبات القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الشركات العقارية من أجل استقرار السوق.

وأضاف عز الدين: نعمل على ضخ استثمارات جديدة الفترة المقبلة ولا نريد أن نفاجأ بأي قرارات مستقبلية تؤثر على تلك الخطط.

وفيما يتعلق بمدى تأثير زيادة اعتماد المستهلكين التجارة الإلكترونية على مبيعات العقارات التجارية وحركة «المولات»، قال عز الدين إن التسوق الإلكتروني في مصر، رغم انتعاشه في فترة كورونا، إلا أنه حتى الآن لم يؤثر على حركة بناء المراكز التجارية، موضحا أن عدد الزائرين للمراكز التجارية الخاصة بالفطيم في مصر بلغ 109 آلاف زائر يوم الجمعة السوداء الماضي.

وقال ناجى فهمى، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن النموذج الحالي للتمويل بحاجة إلى تطوير، من أجل تنشيط السوق العقارية، مضيفا أن هناك عددا من البدائل التمويلية التي تسهم في دعم منظومة التمويل العقاري، وتتيح فرصا تمويلية طويلة الأجل تعزز تنشيط السوق وتدعم نمو القطاع العقاري.

«موسى»: كوفيد-19 لم يغير كثيراً في تصميمات المنازل

من جانبه قال هشام موسى، الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، إن جائحة كوفيد-19 لم تغير كثيرا فى تصميمات المنازل، خاصة الظروف التي فرضتها الجائحة للعمل عن بعد.

وأضاف موسى أن الشركات أصبحت تراعي أن تكون الوحدات السكنية أكثر مرونة وتراعي أماكن للتهوية وملائمة لعدد ساعات العمل الطويلة، مطالبا بضرورة وضوح تشريعات قطاع العقارات وعدم إجراء تعديلات عليها لضمان جذب أكبر عدد من المستثمرين العقاريين للسوق.