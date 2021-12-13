بالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث انقلاب سيارة بأسوان إلى 16 شخصا

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة «كبوت» بطريق «كلابشة - نصر النوبة» بمحافظة أسوان إلى 16 شخصا، بينهم طلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ونُقل المصابون إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

إصابة طلاب ومدرس

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة «كبوت» بطريق «كلابشة - نصر النوبة»، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بينهم طلاب في المراحل التعليمية المختلفة ومدرس وذلك أثناء ذهابهم إلى المدرسة، وعلى الفور نُقل المصابون إلى مستشفى نصر النوبة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

وتبين أن المصابين الذى تم تحويلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، هم علاء نصر حسبو، 16 سنة، من قرية الدكة، وعبدالرحمن محمد عيد، 15 سنة، من قورتة، ومنذر تياح عليش، 15 سنة، من قورتة، وعمر خالد عبدالمؤمن، 15 سنة، من كلابشة، وعصام عبدالناصر، 39 سنة، من كلابشة.

وأصيب بإصابات طفيفة كل من إبراهيم حسن عبدالله، 18 سنة، من علاقي، وحسن عوض الله، 15 سنة، العلاقي، وعبدالله عبدالموجود، 15 سنة، من قورتة، ومحمد حسن، 14 سنة، من قورتة، وخالد عبدالغفور محمد، 56 سنة، من قرشة، وعبدالله محمد عبدالله، 16 سنة، من العلاقي، وأحمد محمد محمود، 15 سنة، من قورتة، وعبدالله محمود محمد، 14 سنة، من قورتة، وعنود محمد جمال الدين، 15 سنة، من كلابشة، وسحر عبدالله، 15 سنة، من كلابشة، ومحمد حسين عويس قناوي، 16 سنة، من قورتة ثالث.

وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم، وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.