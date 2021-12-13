وفد تجاري عماني يشيد بالمشروعات القومية في منطقة قناة السويس (صور)

زار وفد من الغرفة التجارية في عمان، اليوم الاثنين، منطقة قناة السويس، ضمن زيارتهم إلى مصر لتفقد بعض المشروعات القومية في إطار بروتوكول التعاون المصري العماني.

«تجارية الإسماعيلية» تستقبل الوفد

واستقبل المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية الوفد، صباح اليوم، لتفقد بعض المشروعات القومية داخل المحافظة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة.

وتفقد الوفد مشروع قناة السويس من خلال جولة بحرية نظمتها هيئة قناة السويس لشرح أهمية المشروع الاستراتيجية، وما حققه من فائدة للنقل البحري حول العالم.

واستمع فريق الغرفة التجارية لشرح واف من أحد مهندسي الهيئة المرافقين لهم حول المدى الزمني للمشروع، وما يتم تخطيطه من مشورعات أخرى حالياً داخل المجرى من أعمال توسعة للقناة في المدخل الجنوبي، وعمل ممر ملاحي جديد في منطقة البحيرات.

الوفد العماني يشيد بالمشروعات

وأشاد وفد الغرفة التجارية العمانية بالمشروعات القومية الكبرى التى نُفذت فى مصر فى عهد الرئيس السيسي، والمشروعات الأخرى كالطرق والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخل كل محافظات الجمهورية وفتح مجتمعات عمرانية جديدة.

«عثمان»: الزيارة تهدف لتفعيل التبادل التجاري

وقال النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعضو الكتلة البرلمانية عن حزب «مستقبل وطن»، إن الزيارة تهدف إلى تفعيل التبادل التجاري والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين، في إطار التكامل العربي الذي تدعو له القيادتان في مصر وعمان.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي للعمل على قاعدة بيانات شاملة حول الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية بين الجانبين، وتفعيل البروتوكولات التي تم توقيعها بين البلدين.