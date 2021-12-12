25 رحلة بالون طائر بـ600 سائح تحلق في سماء الأقصر

شهدت منطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تحليق 25 رحلة بالون طائر في سماء البر الغربي، لمشاهدة المعالم السياحية والحضارية والتاريخية من أعلى نقطة من المنطقة على بعد 2000 قدم من الأرض.

600 سائح في البالون

وبحسب مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، بلغ عدد مستقلي رحلات البالون الطائر على تلك الرحلات حوالي 600 سائح وسائحة من مختلف الجنسيات على متن تلك الرحلات، جاءوا للاستمتاع برحلات البالون الطائر في أعلى السماء بألوانها المتنوعة التي تحلق لأبعاد كثيرة عن سطح الأرض في شكل مبدع.

وتستقبل محافظة الأقصر وعبر مطارها الدولي رحلات الشارتر من دولتي إسبانيا وفرنسا مباشرة تجاه المحافظة السياحية لزيارة معالمها السياحية وآثارها الفرعونية المتنوعة في البرين الغربي والشرقي على حد سواء، حيث تضم منطقة البر الغربي معبد الرامسيوم، والدير البحري، وهابو مقابر النبلاء، وغيرها من المعالم الفرعونية المتنوعة التي تشهدها المحافظة.

أول رحلة من سويسرا

ووصلت أولى الرحلات السياحية من سويسرا لمطار الأقصر الدولي ترانزيت قبل تحركها لمطار الغردقة مدينة، للقيام بجولات سياحية في المدينة الترفيهية على الشواطئ، وهي أول رحلة تستقبلها المحافظة من سويسرا بعد فترة توقف دامت 10 سنوات.

واُفتتح طريق الكباش، أو طريق المواكب الكبرى، في 25 من شهر نوفمبر الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في جميع المجالات.