استمرار فعاليات ملتقى الأقصر للتصوير بدورته الرابعة بمشاركة 7 دول

تتواصل داخل محافظة الأقصر، وفي إحدى الفنادق الخاصة، فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته الرابعة عشرة، تحت رعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المحافظة، حيث بدأت الفعاليات من 5 وتستمر حتى 19 من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الفنانين المصريين والأجانب.

7 دول تشارك في ملتقى الأقصر للتصوير

وأعلن الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنميةالثقافية، في تصريحات صحفية، مشاركة 7 فنانين أجانب في ملتقى الأقصر للتصوير، وهم عوض أبو صلاح مارت بكييف، وميلكــا فويوفيتش، وفاسيليـس جالانيــس، والحبيب بيدة، وكمال ابو حلاوة، والدكتور صبيح كلش، يمثلون 7 دول هي كازاخستان، والسودان، والأردن، واليونان، والعراق، وصربيا، وتونس.

الفنانون المشاركون في ملتقى الأقصر للتصوير

وأضاف رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن مصر شاركت بـ9 فنانين في الدورة الرابعة عشرة من ملتقى الأقصر للتصوير، وهم محمد عرابي، وماهر جرجس، وأحمد سنبل، وحسام صقر، ودعاء حاتم، وفارس أحمد، وكريم حلمي، ورانيا فؤاد، ومحمد الأبنودي، بينما شارك في الورش 8 شباب وفتيات، هم بلال قاسم، وآية عبدالمنعم، وريهام قاسم، ومحمود عاشور، وهدير زردق، وخالد العجيزي، وأحمد يحيي البدوي، وسملى العشري، لافتًا إلى أن اختيار الفنانين المشاركين جاء بناءا على قرار من اللجنة العليا للملتقى.

اللجنة العليا لملتقى الأقصر

وأشار «عبدالوهاب» إلى أن اللجنة العليا للملتقى تضم عددا من كبار الفنانين، وهم الدكتور عماد أبو زيد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ونقيب الفنانين التشكيليين، والدكتورة صفية القباني، وعادل ثروت أستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فضلا عن مشاركة الدكتورة جيهان فايز أستاذ بكلية الفنون بجامعة المنيا، وكذلك مشاركة الدكتورة أمل نصر أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور صالح عبد المعطي، بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر. كما تضم اللجنة العليا للملتقى الدكتور أحمد هنو، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة.