أخبار الغربية.. ضبط 80 كيلو دواجن ولحوم فاسدة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية، أمس الخميس، من ضبط 80 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، مطروحة ومتداولة في الأسواق.

لجان للتفتيش على المطاعم

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتنسيق مع مباحث التموين، إحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وأسفر المرور عن ضبط 80 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك، عبارة عن 30 كيلو سجق وكبدة ولحوم مفرومة، و50 كيلو كفتة وبرجر بدون بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وسحب عينات منها لتحليها وفحصها.

وتم تحرير محضرين لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

قافلة بيطرية للكشف على 413 حيوانا و2380 طائرا

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بقرية أكوة الحصة التابعة لمركز كفرالزيات، في إطار تنفيذ عدد من فعاليات القوافل البيطرية على مدار شهر أكتوبر، بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومى للمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، الخميس، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 413 حيوانا، و2380 طائرا، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار «الموجات فوق الصوتية»، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين من مديرية الطب البيطري بالغربية.