مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادات ببني سويف 

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول 2021-2022، والتي جاءت بمذكرة التربية والتعليم التي عرضها اليوم الأستاذ عمرو شحاتة وكيل الوزارة ، وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة

حيث تبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وحتى الخميس 3 فبراير 2022،حيث تم وضع مواعيد الجداول بنظام التناوب بين الصفوف، وذلك مراعاة لصعوبة إجراء الامتحانات بنظام الفترتين وذلك لسوء الأحوال الجوية بفصل الشتاء وقصر فترة النهار، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب،علاوة عن مراعاة أجازات الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية ،على أن تبدا إجازة نصف العام 5 فبراير 2022

وعن تفاصيل المواعيد فهي على النحو التالي :

المرحلة الابتدائية:-

-الرابع الابتدائي من 15/1/2022 إلى 20/1/2022

_الخامس والسادس الابتدائي من 22/1/2022 إلى 26/1/2022

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التعليم المجتمعي:-

-الأول والثاني والثالث من 15/1/2022الى 17/1/2022....

-الرابع والخامس والسادس من 18/1/2022الى 23/1/2022

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الإعدادية العامة:-

-الأول الإعدادي نقل من 15/1/2022الى 25/1/2022

-الثاني الإعدادي نقل من 16/1/2022 الى 26/1/2022

-الثالث الإعدادي من 29/1/2022 إلى 3/2/2022

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الإعدادية المهنية:-

-الأول و الثاني الإعدادي نقل من 15/1/2022 الى 20/1/2022

-الثالث الاعدادي مهني من 29/1/2022 الى 3/2/2022

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التربية الخاصة أمل للصم:-

-الرابع والخامس الابتدائى من 15/1/2022 الى 17/1/2022

-السادس والسابع والثامن الابتدائي من 18/1/2022 الى 23/1/2022

-الأول والثاني الاعدادي من 22/1/2022 الى 26/1/2022

-الثالث الاعدادي من 29/1/2022 الى 3/2/2022

-الأول والثاني الثانوي الفني من 22/1/2022 الى 26/1/2022

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التربية الخاصة نور للمكفوفين:-

-الرابع والخامس من 15/1/2022 الى 18/1/2022

-السادس من 20/1/2022 الى 24/1/2022

-الأول والثاني الاعدادي من 20/1/2002 الى 26/1/2022

-الثالث الاعدادي من 29/1/2022 الى 3/2/2022

-الأول والثاني الثانوي من 15/1/2022 الى 25/1/2022

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نقل الثانوي العام (المواد خارج المجموع):

-الصف الأول الثانوي العام من 2/1/2022 الى 4/1/2022

-الصف الثاني الثانوي العام من 3/1/2022 الى 5/1/2022

--------------------التعليم الفني والتعليم المزدوج-صفوف النقل من 15/1/2022 الى 3/2/2022