 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب من الصعب أن يثق في أفكار من حوله بسهولة، كما أنه لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل، كما أنه يرفض الإساءة ولا يهدأ إلا بعد الانتقام، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

فينوس بمنزل العلاقات ويساعدك ذلك على التأثير فيمن حولك وتهتم بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.