ضبط عامل لتصوير السياح في الأماكن الأثرية ونشر الفيديوهات

ألقت قوات الأمن في محافظة الجيزة القبض على عامل يصور السائحين بهاتفه المحمول دون رغبتهم، في أثناء زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشار مقطع للتصوير على تيك توك

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي «تيك توك»، متضمنا تصوير أحد الأشخاص السائحين بواسطة هاتفه المحمول دون رغبتهم، حال وجودهم بالمناطق السياحية والآثرية ونشر تلك المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المتهم يعترف بالتصوير رغبة في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة

بالفحص أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه عامل بأحد المحال التجارية مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، لتحقيق نسب مشاهدة لتلك الفيديوهات والصور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.