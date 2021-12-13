«تعليم الجيزة»: خروج 45 طالبا من مستشفى وردان بعد علاجهم من المغص

كشف محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، التفاصيل المتعلقة بظهور حالات تسمم في مدارس الإدارة، مؤكداً أن عدد 50 طالبًا شعروا بـ«مغص» في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى وردان لإجراء التحاليل لهم وتوفير العلاج اللازم.

توفير أفضل سبل العلاج لجميع الطلاب

وأضاف «يحيى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية والمحافظة تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومجدي الجيار، مدير المديرية، وبالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وفروا أفضل سبل العلاج لجميع الطلاب، موضحاً أنه تم خروج 45 طالباً من المستشفى بعد أن أكدت التقارير الطبية عدم إصابتهم بأي تسممات.

فحص التغذية المدرسية بصفة مستمرة

وتابع مدير الإدارة أنه يظل حالياً في المستشفى عدد 5 طلاب، أكدت التقارير الطبية أنهم مصابون بأنيميا، موضحاً أنه بمجرد ظهور حالات إعياء بين الطلاب في ثلاثة مدارس ابتدائية تابعة للإدارة ظهرت الأقاويل بوجود تسمم، موضحاً أن الإدارة التعليمية حريصة على فحص التغذية المدرسية بصفة مستمرة.

وقف توزيع التغذية المدرسية على الإدارة التعليمية

وأوضح أن المديرية كثفت من جهودها لتوفير كافة السبل الصحية بالتنسيق مع الإدارة التعليمية للطلاب الذين ظهرت عليهم حالات الإعياء، مؤكداً أنه تم إرسال عينات من التغذية لوكيل وزارة الصحة ليتم فحصها، لافتاً إلى أنه تم وقف توزيع التغذية المدرسية على الإدارة التعليمية لحين التأكد من سلامة التغذية.

وأكد أن تاريخ صلاحية وإنتاج التغذية التي يتم توزيعها على الطلاب لا توجد به أي أخطاء أو معلومة غير دقيقة، موضحاً أن التغذية المدرسية يتم فحصها بشكل يومي ثم توزيعها مباشرة على الطلاب، مشيراً إلى أنه هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.