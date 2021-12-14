محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الظهير: تشهد بناء 25 بيتا ريفيا

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، منطقة الظهير جنوب الشيخ زويد والتي سوف تقام عليها 25 بيتا ريفيا محافظ شمال سيناء.

وقال المحافظ في تصريح لـ«للوطن» أن المنطقة مرتفعة، وتطل على أربعة شوارع وخالية من أي مبانى، مشيرا إلى أن جرى إخطار جهاز التنمية لإيصال جميع الخدمات الضرورية لها، سواء مياه أو كهرباء.

تخصيص بيتين ريفيين لإنشاء مدرسة مؤقتة جنوب المدينة

وأضاف المحافظ أنه سوف يتم تخصيص بيتين من البيوت الريفية لعمل مدرسة مؤقتة لأهالي المكان لحين بناء مدرسة نموذجية جديدة، منوها بأن المنطقة سوف تشهد تنمية عمرانية وسكنية وزراعية بشكل حضاري، بالإضافة إلى تشييد طرق عملاقة لخدمة تلك المناطق وربطها بالمدن الأخرى بشكل مباشر وميسر.

العمل في بناء البيوت قريبا

وقال ناجي إبراهيم رئيس فرع جهاز تعمير سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جهاز التعمير عاين المنطقة، وسوف يتم خلال أسابيع البدء في إعمارها، موضحا أن عملية بناء 25 بيتا هي البداية لأهالي المنطقة.

ولفت إلى أن هناك مشروعات عملاقة كبيرة سوف تشيد في المنطقة، بالإضافة إلى عمل طريق محوري مهم يربط القرى بوسط المدينة، مؤكدا أن المحافظ صدق على وصول 10 محولات كهربائية للقرى سوف توزع بشكل عادل بحسب حاجة كل منطقة.

أهالي الظهير يطالبون المحافظ بإنشاء محطة تحلية

وطالب أهالي قرية الظهير جنوب الشيخ زويد من المحافظ أثناء زيارته للقرية، إنشاء محطة تحلية للمياه على غرار محطتي أبو طويلة والعكور، حيث قال محمد سليمان أحد سكان القرية للمحافظ أثناء الزيارة التي قام بها المحافظ للقرية، أن عملية نقل المياه تسبب معاناة كبيرة لبعد المسافة بين أبو طويلة وقرية الظهير جنوب المدينة.