25 محضرا في أول أيام تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات بالمنيا

أعلن اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تحرير 25 محضرا، خلال أول أيام حملات تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية، ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المركز، على استمرار حملات متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة فيروس كورونا.

ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد لتقليل العدوى

وناشد «عبد العزيز» المواطنين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، ومنها: ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد وعدم التواجد فى أماكن التجمعات، وذلك لتقليل أسباب نقل العدوى.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، طبقاً للمادة 6 من قرار الوزير، على أن تكون مواعيد الفتح، باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 11 مساء.

مواعيد المحلات وفقا للتوقيت الشتوى

كما ستكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يومياً من الساعة 5 صباحاً، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن تجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما تضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وتُستثنى، من القرار، محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفراد، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.