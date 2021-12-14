ربيع: نحاول الانتهاء من تطوير المحور الجنوبي بقناة السويس في ديسمبر 2022

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على مستجدات تطوير المجرى الملاحي في الجزء الجنوبي من القناة، موضحًا أن الموعد الذي جرى تحديده سلفا للانتهاء من المشروع منتصف 2023، لكنه وجه بالانتهاء في ديسمبر المقبل: «نعمل جيدًا في المجرى الملاحي ونسير وفقا للخطة الزمنية».

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين همام مجاهد ومنة فاروق عبر شاشة extra news: «لم نوقف حركة الملاحة وعدد السفن المارة لم يتأثر، لكننا نعمل في الوقت الذي تكون القناة فيه شاغرة، بما يتراوح بين 5 إلى 6 ساعات يوميا».

عبور إيفر جيفن للمرة الثالثة

وحول عبور سفينة إيفرجيفن المجرى الملاحي للقناة، للمرة الثالثة بعد أزمة جنوحها، أوضح رئيس هيئة القناة السويس، أنها لا تعتبر من أكبر السفن المارة في المجرى للقانة: «حمولتها 220 ألف طن، لكن إحنا بنعدي 240 ألف طن، وعدينا 241 ألف طن، وبداية من يناير حتى 10 ديسمبر عدينا 19500 سفينة، وكلهم حاويات عملاقة».

القناة ستظل أكثر مجرى ملاحي أمانا

وأشار أسامة ربيع، إلى أن القناة ستظل أكثر جرى ملاحي آمن، مشددًا على أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي معدات القناة، حيث جرى تدشين 42 وحدة منهم 4 قاطرات كبيرة بحمولة 70 طن: «انضم لنا 3 لانشات من فرنسا لمكافحة تلوث، وندشن 3 لانشات إرشاد جديدة».