الشراء الموحد: اتفاقية لتوريد عقار جديد للحماية من مضاعفات كورونا

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، توقيع اتفاقية شراء عقار إيفوشيلد Evusheld بتركيبته الجديدة التي تضم 2 من الأجسام المضادة طويلة المفعول tixagevimab) / cilgavimab) مع شركة أسترازينيكا.

العقار حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

وتابعت الهيئة في بيان مقتضب لها، أنّه بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، سيتم استخدام عقار «إيفوشيلد» (سابقا AZD7442) بهدف توفير الحماية للأشخاص المعرضين للخطر الذين قد لا يكتسبون استجابة مناعية كافية بعد تطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19، والمساعدة على منع تطور المرض إلى حالات شديدة في حال الإصابة بالفيروس.

مصر الثانية بالشرق الأوسط وبين الأوائل في العالم التي توقع اتفاقية لشراء «إيفوشيلد»

ويأتي الإعلان عن ااتفاقية شراء العقار، عقب حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19، وجاءت الاتفاقية ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للتصدي لجائحة كوفيد-19، لتصبح مصر ثاني بلدان الشرق الأوسط ومن أوائل بلدان العالم التي توقع اتفاقية لشراء عقار «إيفوشيلد» لحماية المرضى الذين يعانون ضعفا في المناعة.