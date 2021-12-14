«البترول»: 2 مليار جنيه قيمة مساهمات القطاع في المشاركة المجتمعية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليًا تطبيق استراتيجية جديدة بهدف دعم وزيادة مشاركة قطاع البترول وشركائه في المشاركة والتنمية المجتمعية تستهدف استدامة هذه المشاركات وتطويرها، مشيرًا إلى أن مبادرات قطاع البترول في هذا المجال تتعدى الـ 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة معتز رسلان وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين السابقين وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء شركات البترول العالمية وقيادات قطاع البترول.

وأضاف الملا أن هذه المساهمات تعد جزءا أساسيا من نشاط وثقافة القطاع وأن الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المجتمعية بالقطاع هي التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الرئاسية وعلى سبيل المثال مبادرة حياة كريمة.

لجنة عليا برئاسته لإدارة مشروعات التنمية المجتمعية

وأشار إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته لإدارة مشروعات التنمية المجتمعية من خلال لجان متخصصة وخطة للتواصل بمنظومة موحدة تهدف إلى توافق وتوازى كافة جهود الشركات الأجنبية والمحلية بهذا النشاط الهام، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين في هذا المجال، فضلًا عن تأسيس إدارة للمشاركة المجتمعية بكل شركة من شركات القطاع.

320 مليون جنيه لتنمية المشروعات في بورسعيد

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول لديه أكثر من 120 شركة لها مساهمات قوية في مناطق عملها المختلفة وعلى سبيل المثال بعد أن تم تحقيق كشف ظهر بواسطة شركة إينى الإيطالية وقبل أن تبدأ العملية الإنتاجية به تم تخصيص 320 مليون جنيه لتنمية المشروعات بمحافظة بورسعيد لتنفيذ 3 مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظة.

ولفت إلى إنشاء مركز طبي يخدم 20 ألف مواطن ومركز تدريب لتنمية مهارات الشباب ومدرسة للتعليم التكنولوجي بالمحافظة.

ترميم 200 منزل في دسوق

وأشار إلى تبني شركة فنترشال ديا الألمانية حملة لترميم البيوت في منطقة دسوق بكفر الشيخ بدأت منذ عام 2019 وتم بالفعل ترميم 200 منزل، منوها إلى اهتمام شركة شل الهولندية بتحسين مستوى معيشة المواطنين في الصحراء الغربية ومطروح وتوفير فرص عمل وتقديم برامج تعليمية للأطفال والشباب.

وأكد أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية تدريب أكثر من 2000 مهندس وأخصائى وأكثر من 10 آلاف عامل، منوها بأن شركة أباتشى الأمريكية قامت بتوفير برامج تعليمية لحوالي 50 ألف فتاة من البدو وكذلك تدريب ألف مدرس بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدًا أنها كلها مشروعات مصممة لخدمة احتياجات المجتمع وتم تنفيذها برؤية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

48 مليار دولار استثمارات البترول خلال 7 سنوات

ورد الوزير على عدة استفسارات وتساؤلات من العديد من المشاركين، حيث أشار إلى أن قطاع البترول حقق معدلات قياسية في العديد من المجالات خلال الفترة 2014-2021، ونجح في جذب استثمارات تبلغ حوالى 74 مليار دولار تتضمن حوالى 48 مليار دولار استثمارات مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها بالفعل و18.5 مليار دولار لمشروعات يتم تنفيذها حاليًا و7 مليار دولار لمشروعات جارى الإعداد لتنفيذها.

وأكد الوزير أهمية جهود الدولة المصرية في ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار في تنامى نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات ضخمة لما يمثله من عامل آمان للشركات العاملة بهذه المناطق، حيث أن تحقيق كشف ظهر جاء بفضل اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص بالإضافة إلى ترسيم الحدود مع السعودية والتي فتحت مجال للعمل البترولى في منطقة البحر الأحمر والتي لم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل.

وأشار إلى أن نتائج البحث السيزمي في هذه المنطقة أظهرت وجود مكامن وإمكانات واعدة جذبت أنظار الشركات العالمية الكبرى، لافتا إلى أيضًا إلى الشركات التي تأتي للعمل في مصر لأول مرة أو الشركات العاملة بالفعل تجذب شركات أخرى للعمل في مناطق امتيازها ومنها دخول شركة BHP الأسترالية للعمل مع شركة شيفرون في منطقة البحر الأحمر.

ومن جانبهم استعرض رؤساء شركات إيني وأباتشي وشل وفنترشال ديا نماذج مشاركات شركاتهم المجتمعية في مناطق عملهم في مصر، في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية.