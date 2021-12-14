المثلث الذهبي بطريق «الكباش»: استثمارات ضخمة لزيادة الدخل القومي

كشف ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب الصعيد، عن تفاصيل مشروع المثلث الذهبي أو مخطط طريق الكباش الذي تم تخطيطه في سنوات ماضية تعود إلى بداية عام 2007 حتى عام 2009، حيث كان يعمل حينها وكيل المجلس المحلي بمحافظة الأقصر، ويستهدف المشروع استغلال المنطق المحيطة بطريق الكباش والاستفادة منها من خلال جلب مستثمرين أجانب ومصريين لتنفيذ العديد من المشروعات.

مشروع المثلث الذهبي

وأوضح رئيس غرف شركات السياحة والسفر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع المثلث الذهبي كان يتضمن إقامة منتجعات سياحية كاملة من فنادق ومطاعم، فضلا عن إنشاء مسرح مكشوف كبير يُقدم العروض المتنوعة من عروض الفنون الشعبية وأعمال المسرح والفنون المختلفة، فضلا عن إقامة أتوبيسات بدورين تدور حول طريق الكباش في أوقات الغروب لزيارته تقليدًا لما تم تنفيذه في روما، مستغلة «مشهد طريق الكباش» الرائع خاصة عقب إضاءته ليلا.

المشروع فرصة استثمارية كبيرة

وناشد رئيس الغرفة بضرورة استعادة فكرة تنفيذ المشروع الضخم الذي سيكون فرصة كبيرة لأهالي محافظة الأقصر وقطاع السياحة بشكل خاص ومصر بشكل عام لما له من أثر كبير في حالة تنفيذ العديد من الاستثمارات في هذا المشروع.