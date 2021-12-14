إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر يومين بسبب الرياح

شهدت منطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، إلغاء رحلات البالون الطائر لمدة يوميين متتاليين، من التحليق أعلى سماء منطقة القرنة، بسبب زيادة سرعة الرياح في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ حفاظا على سلامة السياح على متن تلك الرحلات من الأجانب من مختلف الدول الأجنبية، وكذلك المصريين من المحافظات كافة، من مستقلي رحلات البالون.

رحلة شارتر

وتشهد المحافظة السياحية وصول رحلة شارتر أو طيران عارض قادمة مباشرة من دولتي إسبانيا وفرنسا، ومتجهة إلى محافظة الأقصر عبر مطارها الجوي في شمال المحافظة، وعلى متن تلك الرحلات عدد كبير من السياح الإسبان والفرنسيين يأتون إلى مصر لزيارتها وكذلك معالم محافظة الأقصر التاريخية والسياحية والفرعونية التي تتميز بها المحافظة عن بقية المدن في الداخل والخارج.

متحور كورونا

وأعلنت عدد من الدول الأجنبية غلق المجال الجوي تزامنا مع ظهور متحور كورورنا الجديد، وبدء ظهور مصابين بهذا الفيروس الجديد «أوميكرون» في بعض الدول.

كما أعلنت دول أخرى تمديد غلق مجالها لفترة أخرى، لحين التعرف على هوية الفيروس الجديد، حماية وحفاظا على سلامة وحياة مواطنيها .

وتشهد المحافظة السياحية إقبالا واسعا من السياح المصريين لأول مرة في شهر ديسمبر من سنوات طويلة، تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي في الأقصر.