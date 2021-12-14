ضبط 950 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر داخل جراج بالبساتين

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، في ضبط 1251 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وذلك من خلال تنفيذ حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة)، وقد أسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (156 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (5٫700طن).

ضبط (33 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (77٫757 طن – 13627 عبوة مختلفة – 994980 قطعة – 50 لترا).

ضبط (13 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (11٫720 طن).

ضبط (18 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (500 كيلو جرام – 477 عبوة مختلفة – 87443 قطعة) .

ضبط (26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (45150 لترا – 3 إسطوانات).

ضبط 700,6 طن من ملح الطعام غير صالح للإستهلاك الآدمى داخل مصنع بالإسكندرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتجميع ملح طعام غير مطابق للمواصفات القياسية، مجهول المصدر بقصد إعادة تعبئته داخل عبوات جديدة وطرحه للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتم ضبط (كمية قدرها 6,700 طن ملح طعام خشن غير صالح للإستهلاك الآدمى مدون على كمية منها بيانات وهمية).

ضبط كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات داخل أحد الجراجات بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام عدة أشخاص باستغلال جراج كائن أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين، فى تخزين كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية بداخله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط حارس الجراج، وعثر بداخل الجراج على كمية من اللحوم وزنت 950 كيلو جراما، مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وأدوات طهى.

بمواجهة المتهم أقر بأن الجراج حراسته مستأجر لصالح أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، حيث يحضرون للجراج ليلاً لطهى وجبات غذائية وبيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.