جهود حملات مكافحة المخدرات في 9 محافظات بينها ضبط 41 طربة حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، وتمكنت حملات وزارة الداخلية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية..

مديرية أمن القاهرة

ضبط شخص وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- فودو- بانجو- أفيون - عدد من الأقراص المؤثرة - مبلغ مالي– هاتف محمول).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (شخص) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي– هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (شخص) وبحوزته (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 80 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (41 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,250 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول).

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية لمخدري "الهيروين، الآيس"- مبلغ مالي – هاتف محمول).

مديرية أمن مطروح

ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي– هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي–هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمولة).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (شخص).. وبحوزته (كمية من مخدري "البانجو، الحشيش– سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن السويس

ضبط (شخصين).. وبحوزتهما (كمية من مخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام– مبلغ- سلاح نارى – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام- كمية لمخدر الآيس "الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى– هاتفى محمول- سلاح أبيض "سكينة").

جهود استهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالي– هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدو ماجاء بالتحريات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.