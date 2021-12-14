«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

نظم قطاع حقوق الإنسان احتفالية لوفد من الأشخاص ذوي الهمم بمقر النادي العام للضباط بمدينة نصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة وزارة الداخلية

وتهدف وزارة الداخلية إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

زيارات إلى مدارس الأطفال ذوي الهمم

وفي سياق متصل، أجرت مديريات الأمن زيارة إلى مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، حيث جرى توزيع العصا البيضاء عليهم، وكذا تنظيم احتفاليات للأشخاص ذوي الإعاقة بمقار أندية هيئة الشرطة.

وفي سياق آخر، وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان، كما تم إيفاد مأمورية من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لزيارة عددٍ من دور الأيتام ذوي الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة، حيث جرى توزيع (260) عبوة غذائية و(250) بطانية و(250) قطعة ملابس عليهم.