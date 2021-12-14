ضبط هارب من أحكام قضائية بـ100 سنة سجن في القاهرة

تواصل وزارة الداخلية ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة على مستوى الجمهورية.

مطلوب في 67 حكم حبس

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع، مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان بالشرقية، مطلوب التنفيذ عليه في 67 حكم حبس في قضايا متنوعة، بإجمالي حبس 100 سنة و8 أشهر.

بمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.