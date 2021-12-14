إصابة 3 أطفال نتيجة اصطدام «لودر» بسور مدرسة في الخانكة

أصيب 3 أطفال في مرحلة الروضة بمدرسة «الشهيد تامر حسين لطفي»، بقرية «سرياقوس»، التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية، بإصابات طفيفة، إثر اصطدام «لودر» تابع للوحدة المحلية بالقرية، بسور المدرسة.

وعلى الفور، تم نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى الخانكة للاطمئنان على حالاتهم الصحية، حيث تبين إصابتهم بكدمات طفيفة وجرح صغير لأحدهم، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى التحفظ علي اللودر المتسبب في الحادث وسائقه، وتم السماح للأطفال بمغادرة المستشفى.

بلاغ بإصابة 3 تلاميذ في الخانكة

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من عايدة جبريل، مدير إدارة الخانكة التعليمية، بتسبب «لودر» تابع للوحدة المحلية بقرية «سرياقوس» في هدم جزء من سور مدرسة «الشهيد تامر حسين لطفي»، نتيجة اصطدامه بالسور، مما تسبب في تطاير بعض أثار الهدم والحجارة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 تلاميذ، وتم نقلهم للمستشفى.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين أن «لودر» الوحدة المحلية بقرية سرياقوس، بمركز الخانكة، أثناء قيامه برفع القمامة، بجوار سور مدرسة «الشهيد تامر حسين لطفي»، اصطدم بسور المدرسة، وتسبب في تطاير أجزاء من الطوب، أصابت 3 أطفال في الروضة بالمدرسة بإصابات طفيفة، وتم نقلهم للمستشفى وتصرح لهم بالخروج.

لجنة من إدارة الخانكة التعليمية لمتابعة التحقيقات

في سياق متصل، كلف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، عايدة جبريل، مدير إدارة الخانكة التعليمية، بالانتقال للمستشفى والاطمئنان علي التلاميذ المصابين، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتشكيل لجنة من الإدارة التعليمية لمتابعة التحقيقات في الواقعة، وفحص الموضوع، وسرعة إصلاح الجزء المتضرر من السور.