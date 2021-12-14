«عبد الغفار»: الرئيس وجّه بالاهتمام بالطلاب الموهوبين.. وإنشاء صندوق لرعايتهم

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، اليوم، إن جميع طلاب جامعة كفر الشيخ فرحوا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحديث معه لوقت طويل، موضحًا أن الرئيس وجّه بالعديد من التوجيهات خلال هذا الحديث، وفي مقدمتها، ضرورة الاهتمام ورعاية موهوبي ومبتكري الجامعات المصرية المختلفة، لافتا إلى أن الرئيس طالب بضرورة إنشاء صندوق لرعاية هؤلاء الموهوبين.

تطور التعليم الجامعي

وأضاف «عبد الغفار»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن منظومة التعليم الجامعي حدث لها تطور كبير في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الدليل على ذلك، ارتفاع مرتبة التعليم الجامعي بمصر في غالبية التقارير العالمية الخاصة بمستوى وجودة التعليم الجامعي.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن كل الجامعات المصرية حاليا تهتم بشكل كبير بالجانب الثقافي والرياضي، إضافة إلى هدفها الرئيس المتمثل في تقديم خدمة تعليم جيدة وكافية لكل طالب، موضحًا أن الجامعات تحقق إنجازات كبيرة على مستوى البطولات الرياضية، كما أن هناك الكثير من اللاعبين الذين يمثلون منتخبات مصر بكل الرياضات منتسبون إلى الجامعات المصرية المختلفة.

الرئيس يوجه الطلاب بدراسة المجالات المستقبلية

وأردف أن الرئيس السيسي، كان حريصا على توجيه الطلاب بضرورة الاهتمام بالتخصصات المستقبلية؛ كالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه التخصصات مهمة جدًا، وتمكن الطلاب من الحصول على وظائف بعد تخرجهم، مشيرًا إلى أن الجامعات كانت حريصة منذ فترة طويلة على ادخال تخصصات جديدة تتواكب مع التطور الذي يشهده العالم؛ لتوفر للطلاب أقسام جديدة تمكنهم من مواكبة التقدم التكنولوجي الكبير الذي وصل إليه العالم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مجموعة من طلاب جامعة كفر الشيخ، في حديث ودي، حاول الرئيس فيه أن ينصح الطلاب بالكثير من الأمور ويوجههم نحو وظائف المستقبل والمجالات التي يهتم بها العالم المتقدم حاليًا.