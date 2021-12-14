مصرع أمين شرطة بالخطأ أثناء تنظيف سلاحه «الميري» بالمحلة

شهد الموقف العمومي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعة مصرع أمين شرطة في العقد الخامس من عمره، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري خرج من سلاحه «الميري» بالخطأ، أثناء خدمته الأمنية، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وعرضه علي الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي على الجثة.

مصرع أمين شرطة بعيار ناري طائش من سلاحه الميري بالخطأ

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد محمد حوام، مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بورود بلاغ من سائقي الموقف العمومي الميناء البري لمدينة المحلة، بوفاة «م. و. ن.»، 48 سنة، أمين شرطة من قوه قسم شرطة ثاني المحلة، إثر تعرضه لعيار ناري طائش انطلق بالخطأ من سلاحه الميري، بحسب ما ذكر مقدمو البلاغ.

اللحظات الأخيرة لوفاة أمين الشرطة بسبب طلقة نارية من سلاحه

وعلى الفور، وجه مدير أمن الغربية بانتقال قوات من الشرطة السرية والنظامية، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بناءً علي توجيهات اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، بالانتقال إلي مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد محمد عمار، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المحلة، أن أمين الشرطة لفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعرضه لإطلاق عيار ناري بالخطأ، حال قيامه بتنظيف سلاحه الميري، مما أودى بحياته في الحال.

طلقة نارية في صدر أمين الشرطة من سلاحه الميري بالمحلة

وأكد شهود عيان، من رواد موقف الميناء البري، أن فرد الشرطة لقي مصرعه بالخطأ، حال قيامه بتنظيف السلاح الخاص به، فخرج عيار ناري أصابه في صدره، مما تسبب في وفاته، وخصصت سيارة إسعاف لنقل جثة أمين الشرطة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، لعرضه على الطب الشرعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلي ذويها، لدفنها في مقابر أسرته بالمحلة.