رئيس هيئة معارض دوسلدورف الألمانية: مصر نافذتنا للأسواق الأفريقية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير منظومة المعارض لوضع مصر على خريطة المعارض العالمية وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية، مشيرة إلى أنّ السوق المصري يمثل محوراً رئيسياً لنفاذ الصادرات العالمية لأسواق منطقة الشرق الأوسط ودول قارة إفريقيا .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع «ولفرام دينير»، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة معارض دوسلدورف الألمانية والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين والاستفادة من الخبرات الكبيرة لدولة ألمانيا في مجال إقامة المعارض وتطوير قطاع المعارض في مصر، وحضر اللقاء «يان نوتر»، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، و«مي عسل»، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

نيفين جامع : حريصون على تطوير منظومة المعارض

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون المشترك مع هيئة معارض دوسلدورف الألمانية، وذلك باعتبارها أحد أهم الكيانات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى إمكانية استفادة الهيئة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها السوق المصري في تنظيم المزيد من الفعاليات التجارية بمختلف القطاعات الإنتاجية خاصة وأن الفعاليات المقامة في مصر تحظى بإهتمام عدد كبير من الدول وبصفة خاصة دول القارة الإفريقية .

ووفقا لبيان صحفي، أشارت «جامع»، إلى أهمية وضع إطار رسمي للتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة معارض دوسلدورف الألمانية من خلال توقيع اتفاق تعاون بين الجانبين يرتكز على خطة المعارض السنوية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة.

ولفرام دينير: نسعى لزيادة تواجدنا في السوق المصري

ومن جانبه أكد «لفرام دينير»، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة معارض دوسلدورف الألمانية، التوجه الحالي للهيئة نحو السوق المصرى باعتباره نافذة رئيسية للهيئة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أنّ مشاركة الهيئة في تنظيم معارض «فوود افريكا وباك بروسيس»، في مصر يعكس اهتمامها بالسوق المصري الواعد في قطاع المعارض الدولية.

وأشاد «دينير»، بالتنظيم المتميز والتجهيزات الكبيرة لمعرض فوود أفريكا وكذا التواجد الكبير للأجنحة العالمية والشركات العارضة وبعثات المشترين، مشيراً إلى أنّ الهيئة لديها علاقات تعاون مع دول جنوب شرق آسيا وروسيا والصين وتسعى لتوسيع نطاق التعاو المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة شمال أفريقيا.

ولفت إلى إمكانية تنفيذ مبادرة «الغذاء الآمن»، التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مصر وتستهدف مساعدة الدول النامية على إنتاج وتعبئة وتخزين منتجات زراعية آمنة وبنسب فاقد أقل، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من منصات التسويق الإلكترونية الخاصة بهيئة معارض دوسلدورف الألمانية في تعزيز التعاون التجاري المشترك بين دوائر الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط.

ورحب رئيس هيئة معارض «دوسلدورف»، بفكرة توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة الألمانية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك بهدف وضع خارطة طريق مستقبلية للتعاون بين الجانبين، مشيراً إلى إستعداد الهيئة لنقل خبراتها في مجال المعارض وكذا سبل نشر ثقافة المعارض التجارية للجانب المصري.