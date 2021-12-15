مصرع شقيقين انقلب بهما جرار زراعي في ترعة بقنا

لقي شاب وشقيقه مصرعهما، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب جرار زراعي في ترعة بقرية العوامر التابعة لمركز أبو تشت.

بلاغ بالحادث

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي، في ترعة بقرية العوامر بمركز أبوتشت. فيما دفعت هيئة إسعاف قنا بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تحرير محضر بالواقعة

وتبين مصرع محمد كمال، 28 عاما، وشقيقه كمال محمد كمال، 13 عاما، أسفل الجرار الزراعي في ترعة في أبوتشت.

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى أبو تشت، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.