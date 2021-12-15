الإعدام والمؤبد للمتهمين بتعذيب وإنهاء حياة جارهم في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة صاحب مقهى بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ ربة منزل ومحامي، والمشدد 15 عاما لنقاش، و10 سنوات مشدد للمتهمة الرابعة، وحبس سائق توك توك وعامل في مخبز لمدة سنة مع الشغل، وذلك لإدانتهم بقتل جارهم وخنقه بكابل كهربائي في منطقة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين الدكتور عمر الشريف وهشام الدرندلى، وأمانة سر محمد طه.

قتل مع سبق الإصرار

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين «أحمد. ي، 42 عاما، صاحب مقهي»، و«مي. م، 38 عاما، ربة منزل»، و«علي. ي، 35 عاما، نقاش»، و«أمل. س، 38 عاما، ربة منزل»، و«طارق. أ، 17 عاما، سائق توك توك وعامل في مخبز»، و«عادل. أ، 59 عاما، محامي بدائرة قسم شرطة دار السلام»، بقتل المجني عليه «محمد. أ»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وصلة تعذيب بكابل كهرباء

وبحسب نص الإحالة، بيت المتهم الأول النية وعقد العزم على قتله وأعد لتنفيذ مأربه سلاحا أبيض «سكين» وكابل كهربائي وحبل بلاستيكي واستدرجه إلى مسكنه، ولما ظفر به انهال عليه ضربا على رأسه بالكابل الكهربائي فأحدث إصابته وخارت قواه فكبل يداه وقدماه بالحبل، وهدده ليرد له ما له من أموال ولما أبى أذعن لشيطانه وطوق عنقه وأخذ يجذب طرفيها خانقًا له قاصدا إزهاق روحه فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

خطة استدراج الضحية انتهت بإنهاء حياته

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، احتجاز المجني عليه دون وجه حق أو أمر من الحكام المختصين وذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقامت المتهمة الثانية باستدراجه إلى مسكنه وحجزه وعذبه بدنيا بأن انهال عليه ضربا بأداة صلبة «كابل كهربائي» وسكين، وكبل يداه وقدماه وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا «مسدس».

أخفوا الجثة في سجادة

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثالث، إحراز سلاح ناري «مسدس»، وذخائر لذات العيار، وإخفاء سلاح ناري وذخيرة متحصلة من جريمة قتل عمد وأبدل معه ملابس القتيل لتغيير معالمه وأخفيا الجثة بسجادة وقماش وحملها معه ونقلها من مسرح الجريمة لإخفاء أدلتها، وقيام المتهمة الرابعة بإخفاء شيء مسروق وهو الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه مع علمها بأنه متحصل من جناية قتل.

المتهم الخامس «طفل» عاون القتلة على طمس معالم جريمتهم

وحال كون المتهم الخامس طفل لم يتجاوز 18 سنة ميلادية كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع جناية قتل المجني عليه، بأن أبصر جثمانه يحمله الأول وأعان الأول على الفرار بأن عاونه في نقل الجثمان من مسرح الجريمة بالدراجة النارية «توك توك» قيادته لإخفاء معالم الجريمة.

واشترك المتهم السادس مع المتهمة «مي. م»، مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المجني عليه، بأن حرضها عادل على مهاتفته بقصد استدراجه حيث محل الواقعة لتسهيل إتيان جرمهم، وبالفعل وقعت الجريمة.