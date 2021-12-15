مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار مع الأمن بسوهاج

لقى عنصر إجرامي مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن في محافظة سوهاج. يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خاصةً متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية دون ترخيص.

ووجه قطاع الأمن العام حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

المتهم يطلق الأعيرة النارية

ولدى وصول القوات واستشعاره بها، أطلق المتهم الأعيرة النارية عليها بكثافة فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه وعُثر بجوار جثته على «بندقية آلية - بندقية خرطوش - 16 خزينة متنوعة - كمية من الطلقات النارية – تليسكوب – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام - مبلغ مالي».

ضبط عاملين لإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عاملين لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وعُثر بداخلهما على «3 فرد محلي، أجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع».

وجرى ضبط 4 أشخاص بحوزتهم «2 بندقية آلية - طبنجة – كمية من مخدر الحشيش»، بالإضافة إلى 11 دراجة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.