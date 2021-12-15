اعتماد مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في الخامس عشر من يناير 2022 وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

التدابير الوقائية وتطهير المدارس خلال الامتحانات

ووجه محافظ الإسكندرية تعليم الإسكندرية بالاستعداد التام للامتحانات مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، وأصدر تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية.

على الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.

امتحانات الإسكندرية تنطلق منتصف يناير

ومن جانبه؛ قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم إن امتحانات نصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 15 من يناير للصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي عام ومهني وصفوف النقل بالتعليم الفني (صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي)، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي عام ومهني يوم 16 يناير، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 22 من يناير، على أن تُختتم أعمال الامتحانات بامتحانات الشهادة الإعدادية (للعام والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع) يوم 29 من يناير.

وأكّد أن يوم الأربعاء 19يناير إجازة رسمية من الامتحانات لمراعاة احتفال الإخوة الأقباط بعيد الغطاس، وكذلك يوم الخميس الموافق 27 من يناير احتفالا بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.