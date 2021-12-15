المشدد 10 سنوات للمتهم بإحراز 6 كيلو مخدرات بحدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بحدائق القبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناصر صادق بربري، وعضوية المستشارين سمير أحمد أبو دوح، ومحمد السيد المحمدي، وأمانة سر حسام كمال أحمد.

إحراز الحشيش

وجاء في أوراق القضية، التي حملت رقم 8647 لسنة 2021 جنایات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1198 لسنة 2021 کلي غرب القاهرة، قيام المتهم «مصطفي. ج. م، 38 عاما، سائق»، لقيامه في أغسطس من العام الحالي، بإحراز جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

حقيبة بها مواد مخدرة

وجاء في تحريات المباحث أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة حدائق القبة للمكان الذين أيقنوا تواجده فيه، وجرى ضبطه، وبتفتيش السيارة حوزته، عثر علي حقيبة بلاستيكية تحوي قطعا لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بحوزته علي هاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار.

6 كيلو حشيش

وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات التي كانت بحوزة المتهم وزنت 6 كيلوجرامات، ومائة وأربع قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وفي سياق آخر، حررت إدارة جمارك مطار القاهرة، محضر ضبط رقم 149 لسنة 2021 مبني 2 ضد راكب مصري بحوزته 10 خناجر محظور حيازتها، ومحضري ضبط جمركيين أرقام 147 و148 لسنة 2021، ضد راكبين مصريين قادمين علي الطائرة «الأردنية- عمان»، أخفيا كميات من الخيوط الجراحية والطبية، ومستلزمات طبية أخرى، أسفل قاع سحري معد خصيصا لذلك في الحقائب بعدد 144 كيسا وعبوة للأول و225 كيسا وعبوة للثاني.

وحررت الإدارة محضر ضبط جمركي رقم 150 لسنة 2021، ضد راكب مصري بحوزته قطعة حشيش 35 جراما تقريبا، مخبأة داخل حذائه، كما حررت محضر ضبط جمركي رقم 151 لسنة 2021، ضد راكب سوري، أخفى أدوية غالية الثمن داخل علب حلويات بتغليف المصنع.