«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويكون تدريجيا، حيث ستنخفض درجات الحرارة اليوم عن الأمس بما يتراوح بين درجة ودرجتين، ويكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار رغم سطوع أشعة الشمس على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وأغلب محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستبدأ الأحوال الجوية في التحسن في نهاية الأسبوع المقبل.

الطقس في فترة الليل

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كفوزي، مقدمة برنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس باردا في أول ساعات الليل وشديد البرودة في آخره والساعات الأولى من الصباح».

استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة حتى الغد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «من المتوقع لليوم الخميس، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، ويتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الدلتا وستمتد مساءً إلى القاهرة الكبرى على أن تكون خفيفة ولن تؤثر على الأعمال اليومية».

وأشارت، إلى أنه من المتوقع أيضا استمرار تكاثر السحب على القاهرة الكبرى حتى غد الجمعة، وسيشهد الغد أيضا زيادة في كمية الأمطار لتكون متوسطة على السواحل الشمالية، وخفيفة على الدلتا والقاهرة الكبرى.