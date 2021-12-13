«تعليم الجيزة» توقف توزيع التغذية المدرسية بالقناطر بعد إصابة 50 طالبا بـ«مغص»

أكد محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن المديرية والمحافظة قررت وقف توزيع التغذية المدرسية على الطلاب في الإدارة، خاصة بعد ظهور حالات إعياء بين الطلاب لحين التأكد من سلامة جميع العينات الغذائية.

«الصحة» تأخذ عينات من التغذية المدرسية

وأضاف «يحيى» لـ«الوطن»، أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أخذ عينات من التغذية المدرسية والتي تشمل البسكوت والعصائر بجانب عينة من المياه في ثلاث مدارس ابتدائية والتي ظهرت بها حالات الإعياء.

توفير أفضل سبل الرعاية لحالات الإعياء

وتابع مدير الإدارة أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة لتوفير سبل الرعاية للطلاب، موضحاً أنه هناك فحصا بشكل يومي يتم على التغذية المدرسية قبل توزيها على الطلاب، مؤكدا أن الإدارة التعليمية والمديرية وفرت أفضل سبل الرعاية للطلاب الذين ظهرت عليهم حالات إعياء.

وأوضح أنه جرى نقلهم إلى مستشفى وردان وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم وعددهم 50 طالبا، مؤكداً أن حالات الإعياء التي ظهرت عليهم هي «المغص» وتم توفير العلاج اللازم لهم.

إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا

ونوه بأن الدراسة تسير بصورة منتظمة في جميع المدارس، ولا توجد أي نية لتعطيل الدراسة غداً، لافتاً إلى أن هناك إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم المدارس بصورة مستمرة وإلزام المعلمين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.