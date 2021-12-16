«أحمد» يتحدى المرض: «واجهت التنمر بالتفوق في صيدلة كفر الشيخ» (فيديو)

20 عاماً من المعاناة عاشها «أحمد شنقار»، ابن مدينة دسوق، والطالب بالفرقة الثالثة في كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وأمين مساعد اللجنة العلمية باتحاد الطلاب، نتيجة إصابته بمرض الصلب المشقوق، لكن المرض لم يكن عائقاً امام الشاب، حيث تخطى كل الصعاب، والتحق بإحدى كليات القمة، وتفوق فيها، ليضرب المثل من جديد على أن الإعاقة ليست في الجسد، وإنما في الفكر، رافعاً شعار «مختلفون لكن قادرون».

«شنقار»: عملت فيديو توعوي عن الصلب المشقوق

ولد الشاب «أحمد شنقار» مصاباً بمشكلة في الجزء السفلي من العمود الفقري، أفقدته القدرة على الحركة، إلى أن أجرى جراحة، واستطاع التحرك قليلاً، وتحدث عن تلك العملية بقوله: «اتولدت بالمرض، لكن أجريت جراحة وقدرت أتحرك قليلاً، وقتها مكنش معروف تشخيص، وعرفت بعد كدا أنه مرض الصلب المشقوق»، وتابع قائلاً: «عملت فيديو توعية بمرض الصلب المشقوق على صفحتي، المرض دا بيصيب الجزء الأسفل من العمود الفقري، ويجعلك غير قادر على الحركة، وهو عدم اكتمال في الفقرات، وتسبب في حدوث مضاعفات لي».

لحظات صعبة كثيرة مرت على الشاب، بسبب تنمر زملائه في المدرسة عليه، خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لكنه استطاع أن يواجه التنمر بالتفوق في دراسته، وأوضح: «أمي وأبويا كانوا بيشيلوني على ظهورهم لحد المدرسة في الابتدائي والإعدادي، الأطفال كانت بتتنمر عليا، لحد 3 إعدادي بدأت أروح المدرسة بالحنطور، وفي الثانوية بابا قدر يشتري لي كرسي كهربائي متحرك، وبدأت أعتمد على الكرسي في الحركة، وكان أهلي بيدعموني ووقفوا في ضهري، وكنت دايماً أواجه التنمر بالضحك والهزار والتفوق، وذاكرت واجتهدت، لحد ما التحقت في كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، وبسبب الإرادة قدرت أتخطى العقبات».

الشاب فاز بأمانة سر اللجنة العلمية باتحاد الطلاب

مرحلة جديدة بدأها الشاب، خلال التحاقه في كلية الصيدلة، أراد أن يثبت للجميع أن الإعاقة ليست في الجسد، فقرر خوض انتخابات اتحاد الطلاب منذ السنة الأولى ليتفاجأ بدعم كبير من زملائه: «كان عندي إرادة، وقلت لازم أخوض انتخابات اتحاد الطلاب، وأثبت لزمايلي أني قادر حتى لو من ذوي الهمم، وطبعاً زملائي دعموني بكل قوة، ونجحت علشان أبقى نموذج جيد لزملائي، وهما كانوا بيشجعوني، وعمرهم ما حسسوني بإني من ذوي الهمم، بيعاملوني كأخ، ومش بيتأخروا عني في حاجة، هما الكنز اللي ربنا رزقني بيه، ووزارة التعليم العالي وضعت مادة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراكهم في الاتحاد، ودا كويس».

أحمد شنقار: بأحلم أقابل الرئيس وأكون قدوة للشباب

يحلم الشاب بأن يكون قدوة لغيره من الشباب، كما يحلم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال عن ذلك: «كنت بحلم أدخل كلية الطب علشان أكون زي البروفيسير مجدي يعقوب، وزعلت لما مجموعي جاب صيدلة، لكن عرفت بعد كدا أنه كان خير، لأن أطباء القلب لازم يكون ليهم مواصفات جثمانية معينة، ودا مكنش هيناسبني، وكل واحد ليه رزق ومسخر في الحياة وليه رسالة، وبأتمنى أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقوله شكراً على كل اللي بتقدمه لذوي الهمم، سواء توفير الدعم المعنوي أو إشراكهم في الأنشطة، وبأقول للشباب فرصتكم كبيرة في قيادة البلد والمجتمع، فكن قدوة مؤثرة، وكن قد المسئولية والثقة»، مشيراً إلى أنه يتمنى أيضاً استكمال دراسته في ألمانيا، وأن يتخصص في الصيدلة النوعية.