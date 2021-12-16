ضبط 60 طربة حشيش خلال حملات أمنية لمكافحة المخدرات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (عدد 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (عدد 42 طربة من مخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

مديرية أمن المنيا

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة").

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة").

جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة"– مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدو ماجاء بالتحريات.

ضبط عنصر إجرامى مطلوب ضبطه وإحضاره وبحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات" ، ومحكوم عليه بالسجن سنة فى قضية "تبديد" - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) .

عقب تقنين الإجراءت تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – دراجة "نارية" بدون لوحات معدنية – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.