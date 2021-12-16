ضبط 175 قطعة سلاح و233 قضية مخدرات وتنفيذ 86346 حكما قضائيا

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 175 قطعة سلاح نارى بحوزة 151متهم).. وذلك على النحو التالى:

(13) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(25) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(127) فرد محلى.

(146) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(223) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86346) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(357) حكم جناية.

(25971) حكم حبس جزئى.

(4217) حكم حبس مستأنف.

(43637) حكم غرامة.

(12164) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (10) متهمين ، إرتكبوا (10) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (233) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (256) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (49,455 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,935 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,887 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (570 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 436جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (281 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (199 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (165 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (30 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (5 جرام).

عدد (2525) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (271) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26912) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.